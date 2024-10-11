Perihan Savaş: 13 yaşında çocuk gelin oldum

İbrahim Tatlıses ve Yılmaz Zafer'den iki çocuğu olan Savaş, "Çocuk gelin oldum" diyerek dikkatleri üzerine çekti. Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk olan Savaş, 13 yaşında nasıl evlendiğini de açıkladı.

Annesinin baskıları nedeniyle kuzeniyle evlendiğini söyleyen Savaş o yılları şöyle anlattı:

"Amcamlar Karadenizli oldukları için... Ziya, askeri okuldan çıkmak için uğraşıyordu, evlenirse askeri okuldan atıyorlardı, o da atılmaya çalışıyordu. Beni istemeye geldiler amcamlar. Amcamlar da oyuncu olmamdan korkuyorlar... İsteme olayı olunca, annemin baskısından kurtulmak için istedim, mahkemeye çıktığımızda "evet" dedim. Ayrı ayrı evlerde kaldık Allah'tan, birlikte olmadık. Bana "tiyatrodan ayrılacaksın" deyince de zaten evlilik de kafamda bitti."