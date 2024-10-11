Erşan Kuneri’nin 2. sezon lansmanı gerçekleşti

"Erşan Kuneri 2"nin lansmanı, önceki akşam Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşti. Basın mensupları ile sohbet eden Cem Yılmaz ve oyuncu ekibi, "Bir yıl önce çekimlerini tamamladığımız bir iş bu. Ekibe yeni arkadaşlar katıldı ve harika bir projeye imza attığımızı düşünüyoruz. Belki 3. sezonu da olsun istiyoruz" dedi. Nilperi Şahinkaya'nın Cem Yılmaz hakkında konuştuğu esnada Şükran Ovalı araya girerek, "Nilperi kadrolu oyuncu" diyerek güldü.

"ÖLÇÜ ALMAYA GELİR"

Şahınkaya'ya ise "Sevgiliniz Emre Bey'in harika heykelleri var. Cem Bey'in de bir heykelini yapmak ister mi?" sorusuna "Onu Emre'ye sormak lazım" diyerek kahkaha attı. Cem Yılmaz ise bu konuyla ilgili, "Benim başıma iş açtınız. Sabah Emre gelip şimdi ölçü almaya başlayacak" diyerek güldü.