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Bade İşcil: Şimdiki erkekler kadınları geçti

Bade İşçil, erkeklere taş attı. Güzel oyuncu, “Eskiden kadınlar daha uzun sürede hazırlanırdı. Şimdiki erkekler kadınları geçti. Eskiden jöle sürüp çıkarlardı. Bu erkeklere ne oldu?” ifadelerini kullandı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024
Bade İşcil: Şimdiki erkekler kadınları geçti

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Bade İşçil, önceki gün ünlü televizyoncu Ferruh Taşdemir'in eşi Eftelya Taşdemir ve İrem Genç'in sahibi olduğu Alerma markasının Ortaköy'deki lansmanına katıldı. Gazetecilerle sohbet eden İşçil, hayatının bu döneminde katıldığı davetlere daha hızlı hazırlandığını söyledi.

Güzel oyuncu İşçil, artık kadınların değil de erkeklerin hazırlanırken çok zaman harcadığını şu sözlerle dile getirdi:

"Normal bir hazırlık için ne kadar zaman gerekiyorsa benim hazırlanmam o kadar sürer. Eskiden daha uzun sürerdi. Bu arada bir şey söyleyeceğim bu erkeklere ne oldu? Eskiden jöle sürerlerdi, şimdikiler kadınlardan daha uzun sürede hazırlanıyor. Metroseksüel hikayesi değil bu artık. Çok uzun sürüyor bu erkeklerin hazırlanması, bakım işini fazla abarttılar bence."

DERT YANMIŞTI!

Aşk hayatında monoton bir dönemde olan ve uzun süredir hayatında kimse olmayan İşçil, geçtiğimiz günlerde şu sözleriyle gündem olmuştu:

"Sarı sayfalara ilan veriyoruz gibi her defasında... Yok ki birisi arkadaşlar. Öyle 'Olsun hadi' deyince de olmuyor. Genel olarak kimseye yürümüyorum ama. Yalnız geldik, yalnız gidiyoruz."

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