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Karadut 3. Bölüme dair ipuçları ortaya çıktı

İrem Helvacıoğlu ile Şükrü Özyıldız’ın başrolünü üstlendiği Karadut dizisinin yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki pazartesi günü atv ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Karadut'ta neler olacak? İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024
Karadut 3. Bölüme dair ipuçları ortaya çıktı

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Karadut'un yeni bölüm konusu şöyle: Gördükleriyle sarsılan Çetin, kızına dünyayı dar etmeye başlar. Rutin bir mezarlık ziyaretinde Zuhal'e kestiği cezayla herkesi dehşete düşürür. Erdem ailesi farklı farklı krizlerle boğuşurken hala ayağı alçıda olan Begüm kendisine yeterince ilgi gösterilmemesinden şikayetçidir. Okulda zor günler yaşamaya devam ederken savunmasına gelen biri sonunda Begüm'ün yüzünü güldürecektir. Alp'in tehditleriyle boğuşan Aslı, şikayetçi olmak ile başına gelenleri saklamak arasında kararsız kalır.

KESİN KARAR!

Zuhal, Alp'e boyun eğmemesini öğütlerken kardeşlerinden önce babasının iyiliğini düşünen Figen ise Aslı'nın cesaretini kırar. Ancak Alp'in beklenmedik bir hamlesi Aslı'yı kesin bir karar vermeye sürükler. Geçmişin perdesi aralanınca Çetin'in acımasızlığıyla mücadele edenin bir tek Zuhal olmadığı ortaya çıkar. Zuhal ilk aşkının verdiği cesaretle, öncelikle babası olmak üzere herkesi şaşırtacaktır.

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