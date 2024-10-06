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Herkes merak ediyordu... İşte Serenay Sarıkaya'nın dudak uçuklatan kazancı

Bir dergi çekimi için evinin kapılarını aralayan Serenay Sarıkaya, şu sıralar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Sadece mutfağının 2 milyon TL olduğu öğrenilen Sarıkaya’nın kazancı da dudak uçuklattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024
Herkes merak ediyordu... İşte Serenay Sarıkaya’nın dudak uçuklatan kazancı

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Attığı her adım, söylediği her söz olay olan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son olarak eviyle gündeme bomba gibi düştü. Farklı tartışmaların kapısını aralayan evinden sonra Sarıkaya'nın kazancı en çok konuşulanlar arasına girdi. Sarıkaya'nın tasarım yatağının 400 bin TL, leopar desenli kanepesinin 600 bin TL, pufunun 8 bin TL, mutfağının 2 milyon TL olduğu öğrenildi.

DESTEK ALIYOR

Ünlü oyuncu, yatırımlarını gayrimenkul üzerine yapıyor. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Sarıkaya'nın Kaz Dağı eteklerindeki villası, İstanbul'da birkaç dairesi bulunuyor. Güzel oyuncunun parasını doğru yönlendirmek adına düzenli olarak danıştığı ekonomistler, Youtube yayınları var. Oyunculuk kaşesi bölüm başına 1 milyon 200 bin TL olan Sarıkaya dijitale çektiği yapımlardan daha da yüksek kazanıyor. Ünlü ismin reklam kazancı 15 milyon TL'ye çıktı. Sarıkaya, sosyal medyada sadece bir post paylaşması için 1 milyon ve üzerinde teklif alıyor.

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