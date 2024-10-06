Esra Bilgiç dergi çekimi için kamera karşısına geçti: Pozlarına beğeni yağdı

Faruk Sabancı ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Esra Bilgiç şimdi de bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Siyah mini elbisesi ile tekne kenarında ve kırmızı elbisesi ile sarmaşıklar arasında poz veren Bilgiç'in bu kareleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Güzel oyuncunun peş peşe paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunduğu kareleri beğeni yağmuruna tutuldu.

Bilgiç'e sosyal medyada, 'Muhteşem bir çekim olmuş', 'Güzelliğin dillere destan', 'Çok güzelsin', 'Her halin çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.