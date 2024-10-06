Dilan Çıtak şarkısının başarısını kutladı

Dilan Çıtak, 'Virane' şarkısının dijitaldeki başarısını radyocu arkadaşlarıyla Bomonti'de bir mekanda kutladı. Geçtiğimiz günlerde uçakta hostesle kavga eden şarkıcı, "İstemediğimiz bir şeydi. O anı yaşamadan kimse bilemez. Üzücü bir şey yaşadık. Gerekli şikayetlerimiz yapıldı. Süreç hukuka taşındı. Avukatımız açıklama yapacak. Takılırsak kalırız. Hayatımıza devam etmek zorundayız. Hayatta daha önemli şeyler var" ifadelerini kullandı.

PSİKOLOJİK OLARAK ETKİLENDİM

Çıtak, "Nasıl bir süreçti?" sorusuna, "İnsanın psikolojisi etkileniyor. Anlaşıldığı ve farklı yansıtıldığı için üzüldüm. Görüntülerin öncesi var. İnsanların beni böyle tanımasını istemezdim" yanıtını verdi.