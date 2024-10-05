Volkan Demirel çifti ’La Casa de Papel’in yıldızını evine misafir etti

Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti, evlerinde sevilen bir ismi ağırladı. İkili, 'La Casa de Papel' dizisindeki 'Berlin' karakteriyle tanınan İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro'yu evlerinde misafir etti ve o anları da ölümsüzleştirdi. Pedro Alonso O'choro, Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel'e bir resim hediye etti. Zeynep Sever Demirel, hediye için "O, sadece büyük bir oyuncu değil, aynı zamanda yetenekli bir sanatçı... Bu harika hediye için teşekkür ederim." sözleriyle teşekkür etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN