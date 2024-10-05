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Sosyal medyada paylaştı! Ben çok şaşkınım

Osmanlı Sultanları Sultan IV.Murad, III. Selim, II.Mahmud, Sultan Abdülaziz ve Sultan Vahideddin tarafından bestelenen, tarihi 300 yıla kadar uzanan musıki eserleri önceki akşam Rami Kütüphanesinin duvarlarında yankılandı. Beyza Uyanoğlu önderliğinde gerçekleşen geceye Turizm Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy, oyuncu Hande Soral, Rabia Soytürk gibi isimler de katılarak bu özel konseri dinlediler.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ekim 2024
Sosyal medyada paylaştı! Ben çok şaşkınım

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Osmanlı Sultanları Sultan IV.Murad, III. Selim, II.Mahmud, Sultan Abdülaziz ve Sultan Vahideddin tarafından bestelenen, tarihi 300 yıla kadar uzanan musiki eserleri önceki akşam Rami Kütüphanesinin duvarlarında yankılandı. Musiki Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen geceye Turizm Bakanı'nın eşi Pervin Ersoy, oyuncu Hande Soral, Rabia Soytürk gibi isimler de katılarak bu özel konseri dinledi.

Geçtiğimiz haftalarda internet üzerinden verdiği bir siparişin içerisinden altın bir yüzük çıkmasıyla Hande Soral şoke olmuştu. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan oyuncu konuyla ilgili ise, "Ben çok şaşırdım, ulaşamadım hala kimin olduğuna. Paketi bir açtım yüzük çıktı, şaşkınlığa uğradım" diyerek güldü.

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