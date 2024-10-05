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Güzel oyuncudan iddialı sözler: Ben arnavut kızıyım

Güzel oyuncu Burcu Kıratlı, önceki gün Etiler'de bulunan Azize Ocakbaşı adlı mekanın tadım davetine katıldı. Mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kıratlı, "Ben Arnavut kızıyım ve çok iyi yemek yaparım" diyerek iddialı konuştu.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ekim 2024
Güzel oyuncudan iddialı sözler: Ben arnavut kızıyım

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Güzel oyuncu Burcu Kıratlı, önceki gün Etiler'de bulunan Azize Ocakbaşı adlı mekanın tadım davetine katıldı. Yemek yemeyi seven Burcu Kıratlı, "Kilo almaktan korkmuyor musunuz?" sorusu üzerine, "Korkmuyorum ve çok fazla yemek yiyorum. Ben genetik olarak şanslıyım. Spora da başladım bu arada genelde kilo almıyorum" dedi. "Mutfakla aranız var mı?" sorusuna Kıratlı, "Ben Arnavut kızıyım ve çok iyi yemek yaparım" diyerek iddialı konuştu. Güzel oyuncu; pilav karnıyarık ve böreklerinin meşhur olduğunu belirtti.

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