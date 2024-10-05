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Görsevlik ön planda!

Tuba Ünsal lüks villasının kapılarını açtı. Gözlerden uzak bir hayat yaşayan Ünsal’ın yatağı ve tercih ettiği eşyaları görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yatak odasından salona birçok detayı takipçileriyle paylaşan Ünal, tarzıyla dikkat çekti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ekim 2024
Görsevlik ön planda!

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Tuba Ünsal bu sefer de lüks eviyle adından söz ettirdi. Murat Pilevneli ile birlikteliğinden Sare adında bir kızı, Mirgün Cabas'la birlikteliğinden de bir oğlu olan Tuba Ünsal, vaktini evinde çocuklarıyla geçiriyor. Uzun saatler geçirdiği evinin dekorasyonu için kesenin ağzını açan Ünsal, hiçbir masraftan kaçınmadı. Evini doğal tonlardaki renklerle dekore eden oyuncu, dekoratif ürünlere de ağırlık verdi.

GÖREN BİR DAHA BAKTI!

Salon, koridor ve yatak odasında büyük bitkilere yer veren Ünsal duvarlarını da tablolarla doldurdu. Şıklık ve zarifliği yanında rahatına da önem veren Ünsal, evinin bazı köşelerine de rahat puflar ve dinlenme koltukları eklemeyi ihmal etmedi. Geniş bir bahçesi bulunan Ünsal'ın yatak odası da merak konusu oldu. Diğer odalara göre yatak odasını daha sakin dekore eden sanatçının yatağını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Odasını kaplayan basamaklı bir yatak tercih eden Ünsal, yatak başlarını abajurlarla dekore etti.

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