Galatasaray’ın yıldızı Icardi için ‘İleride neyin ne olacağı belli olmaz’ demişti

SIMGE Sağın, önceki akşam Harbiye'de konser verdi. Gazetecilerin, "Saçlar değişmiş, kızıldan dönmüşsünüz?" sorusuna Sağın, ''Kızıldan dönülür, her kadının çok heyecanlanarak boyattığı ama baş edemediği bir renk... Hiçbir şekilde renk tutmuyor hemen vazgeçtim'' dedi. Geçtiğimiz günlerde sahnedeyken kendisine telefon fırlatılması hakkında konuşan Sağın, ''Genç arkadaşlarımız sevgilerini göstermeyi biraz yanlış anlıyorlar. Çünkü çok sevdikleri o sanatçıyı öldürebilirlerdi. Kafaya geldiğinde beyin travması, beyin kanaması olabilir" dedi.

''BENİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR''

Gazetecilerin, "Mauro İcardi ve Wanda Nara boşanıyor. Haberiniz var mıydı?'' sorusuna ünlü sanatçı, "Beni Kıbrıs'ta oyuna getirdiniz, aldık başımıza belayı... Benim İcardi ile alakalı konuşabileceğim hiçbir şey yok, asla da olamaz. Ayrılıklarıyla da alakalı bir şey söylemem. Tekrar söylüyorum hiçbir fikrim ve alakam yok ve beni hiç ilgilendirmiyor. Ben herkesin mutlu olmasını isterim. Ayrılıyorlarsa da hayırlısı olsun'' diye konuştu.