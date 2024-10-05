6. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali başladı

6. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nde önceki gece sahnede Yavuz Bingöl, Oktay Kaynarca ve Elif Buse Doğan vardı. Doğan, yaptığı yurt dışı tatillerinin gazeteciler tarafından sorulması üzerine gülerek, "Şimdi ben onu dillendirmeyeyim. Ben buraya gelmeden önce insan detoksuna girdim demiştim ve bugün insanların arasına geldim. Bu öyle değil ama, telefonumu kapatıyorum bana kimse ulaşamıyor. Benim detoksum bu." dedi.

Yavuz Bingöl, nişanlısı Nilşah Ağaoğlu'na evlenme teklifi ettiğini de açıkladı.