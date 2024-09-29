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ATV'nin yeni dizisi Karadut'ta heyecan dorukta!

“Karadut” ikinci bölümü ile yarın akşam saat 20.00’de atv’de...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Eylül 2024
ATV’nin yeni dizisi Karadut’ta heyecan dorukta!

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ATV ekranlarında yayınlanan "Karadut" dizisinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle; En zor anında Begüm'ün yanında olamayan Zuhal büyük bir suçluluk duygusuyla sarsılır. Babası Çetin'den gelen suçlamalarla mutluluğu hak etmediğine inanan Zuhal aşkı bir kez daha geri çevirir. Bu sırada Aslı'nın düğün günü gelip çatmıştır. Ancak aniden gelen bir haber düğünün seyrini tamamen değiştirir.

YARDIM ELİ...
Erdem kardeşlere beklenmedik bir yardım eli uzanır. Tayfun, Zuhal'in dengesiz tavırları karşısında mesafeli davranmaya çalışsa da ikilinin sürekli yan yana denk gelmesi kardeşlerin dikkatinden kaçmaz. Zuhal'in kalbinden geçenlerden habersiz olan Çetin ise birer birer kızları tarafından sınanacaktır...

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