Sevdikleriyle savaşacak!

"Kör Nokta"nın yeni bölüm konusu şöyle; Aslım, öfkesini zapt edememiş ve Alptekin'lerin evine girerek önüne gelen ne varsa yıkıp geçmiştir. Şimdi nezarettedir. Dışarı çıkması ise Gece'nin iki dudağının arasından çıkacak sözcüklere bakmaktadır. Oysa Gece, kaza sonrası kendi planını uygulayıp yıllarca yaşadığı yoksul hayattan kurtulma derdindedir. Fakat abisi Emre cezaevinde pişmanlık içinde kıvranmaktadır ve gerçeği itiraf etmesi an meselesidir. Tam da bu yüzden Alptekinler Emre'yi dizginleyecek sürpriz birini koğuşa göndererek olaya müdahale ederler. Bu sırada Cihan'ın sert müdahalesi ile Aslım dışarı çıkar ama artık bütün sevdiklerine karşı savaşmak zorunda olduğunun farkındadır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN