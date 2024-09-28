Mercanlar için senfoni

Marmara Denizi'nde biyoçeşitliliğin gelişimini desteklemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 2022 yılında Anadolu Efes ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği'nin (DYKD) iş birliğiyle Denize +1 Nefes projesi hayata geçirildi. Proje ile 'denizlerin yağmur ormanları' olarak nitelendirilen ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan mercanların çoğaltılması, korunması ve Marmara Denizi'ndeki su altı yaşamıyla birlikte biyoçeşitliliğin zenginleştirilmesi hedefleniyor. Anadolu Efes, Deniz Yaşamını Koruma Derneği'nin yürüttüğü "Denize +1 Nefes" projesi için, deniz ve doğa dostu müzisyen Mercan Dede ile bir araya geldi. Mercan Dede, denizin sesiyle "Mercanların Senfonisi"ni besteledi.

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