Pınar Deniz, Paris Moda Haftası’nın açılış defilesinde dünyaca ünlü yıldızlarla bir araya geldi!

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ve meslektaşı Kaan Yıldırım, geçtiğimiz hafta İtalya'da dünyaevine girmişti. Ünlü çift, nikahtan kareleri takipçileriyle paylaşmıştı. Nikah kareleriyle gündem olan Pınar Deniz, şimdi de güzellik elçisi olduğu markanın defilesinde boy gösterdi. 2 aylık hamile Pınar Deniz, güzelliği ve zarafetiyle sosyal medyayı resmen ayağa kaldırdı.

GÜZELLER GEÇİDİ!

Deniz, saten beyaz elbisesiyle podyumda boy gösterdi. Paris'te düzenlenen defilede karnını tutarak yürüyen Deniz'e yorum yağdı. Podyumu Deniz'le paylaşanlar arasında; Kendall Jenner, Cara Delevingne, Jane Fonda, Eva Longoria, Andie MacDowell, Aishwarya Rai, Leïla Bekhti, Alia Bhatt, Marie Bochet, Cindy Bruna, Viola Davis, Luma Grothe, Liya Kebede, Aja Naomi King, Aishwarya Rai, Bebe Vio ve Yseult gibi dünyaca isimler vardı.