Ayla Çelik, Demet Akalın’ın seslendirdiği Türkan şarkısı için yıllar sonra bir itirafta bulundu!

Ceyda Düvenci, geçtiğimiz gün ünlü söz yazarı ve yorumcu Ayla Çelik'i programında konuk etti. Ayla Çelik, Türkan Şoray için yazdığı ve dillerde adeta marş olan; Demet Akalın'ın seslendirdiği Türkan şarkısı için yıllar sonra bir itirafta bulundu ve şarkıyı Özcan Deniz'in okumasını çok istediğini, Deniz'in şarkıyı almadığını ama sonradan ünlü şarkıcının çok pişmanlık duyduğunu söyledi.

ÖZCAN'A KISMET OLMADI!

Çelik, "Gerçekten çok istedim. Şöyle Galatalı gibi, ceketi atsa omzuna ve öyle bir klip çekse çok istedim. Özcan benden o dönem 2 şarkı istedi, deli gibi ısrar ettim Türkan'ı alması için, 'ne olur bunu al bunu al' diye ısrar ettim, sonra düştüm yakasından. Özcan sonradan pişman oldu. Kısmet bu, bu Demet'in kısmetiydi ve Demet'e gitti" dedi.