PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Zirvenin sahibi geri dönüyor

ATV ekranının reyting rekortmeni, Bozdağ Film imzalı dizisi etkileyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve büyük prodüksiyonuyla Kuruluş Osman'ın 6. sezonundan yayınlanan ilk teaser kısa sürede yüz binlerce yorum ve beğeni alarak beklentiyi zirveye taşıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 24 Eylül 2024
Zirvenin sahibi geri dönüyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ATV ekranının reyting rekortmeni, Bozdağ Film imzalı dizisi etkileyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve büyük prodüksiyonuyla Kuruluş Osman'ın 6. sezonundan yayınlanan ilk teaser kısa sürede yüz binlerce yorum ve beğeni alarak beklentiyi zirveye taşıdı. Gördüğü yoğun ilgiyle Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde sosyal medya gündemine girdi. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü "Osman Bey" karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin yeni sezonundan yayınlanan ilk sahnede Boran Bey karakterini canlandıran Yiğit Uçan'ın yorumuyla "Yaşa Benim Halkım" şarkısı büyük beğeni topladı. Aynı sahnede Osman Bey ve Bala Hatun'un dörtnala at sürdüğü anlar ise sosyal medyada geniş yankı uyandırıp binlerce yorum aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan ABD’ye F-16 mesajı: İhracat engelleri kaldırılmalı
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE ÇİFTE ZAM | Ocak artışı için hangi formüller var? Refah payı da olacak mı?
Novakid
ABD’de diplomasi zirvesi! Başkan Erdoğan’dan peş peşe kritik temaslar...
Tel Aviv-Beyrut hattında misilleme savaşı! İsrail ordusu Lübnan’ın başkenti Beyrut’a hava saldırısı düzenledi
Meteoroloji’den Trabzon’a sarı kodlu uyarı! Sele dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
Türk Telekom
Dilan Polat hastaneye koştu! Tiktok fenomeni Kübra Aykut 5’inci kattan atlayarak intihar etti
Bakan Yerlikaya’dan Yunan Bakan Stylianides’a ’ihlal’ telefonu: Bu tür olaylar kabul edilemez
Başkan Erdoğan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan’ı kabul etti: İsrail hesap verecek
Fırtına beraberliğe abone! Trabzonspor Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı
Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Ceren’in hüzünlü hikayesi: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti
Esra Erol’da filmleri aratmayan olay! Kadın sandığı sevgilisi erkek çıktı yetmedi 1 milyon 400 bin TL dolandırıldı
Polis Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti tutuklandı
Başkan Erdoğan’dan New York’ta yoğun diplomasi: Geleceğin Zirvesi oturumuna hitap edecek liderlerle bir araya gelecek
SON DAKİKA