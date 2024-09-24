Zirvenin sahibi geri dönüyor

ATV ekranının reyting rekortmeni, Bozdağ Film imzalı dizisi etkileyici hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve büyük prodüksiyonuyla Kuruluş Osman'ın 6. sezonundan yayınlanan ilk teaser kısa sürede yüz binlerce yorum ve beğeni alarak beklentiyi zirveye taşıdı. Gördüğü yoğun ilgiyle Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde sosyal medya gündemine girdi. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü "Osman Bey" karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizinin yeni sezonundan yayınlanan ilk sahnede Boran Bey karakterini canlandıran Yiğit Uçan'ın yorumuyla "Yaşa Benim Halkım" şarkısı büyük beğeni topladı. Aynı sahnede Osman Bey ve Bala Hatun'un dörtnala at sürdüğü anlar ise sosyal medyada geniş yankı uyandırıp binlerce yorum aldı.

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