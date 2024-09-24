Tolga Karel beşinci kez baba oldu!

Tolga Karel, oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşmişti. 2011-2015 arasında evli kaldığı manken Günay Musayeva'dan Cihangir adında bir oğlu dünyaya gelen Karel, 2016'da Sarah Scott ile hayatını birleştirmişti. İkinci evliliğinden Kenan, Tufan ve Mia adında üç çocuğu olan Karel, beşinci kez baba oldu. Ünlü isim, "Ailemizin yeni güzel üyesi. Ailemize hoş geldin canım" mesajıyla mutluluğunu duyurdu.

KIZI OLDU!

Bebeğin cinsiyetini de açıklayan 45 yaşındaki oyuncu, "Çok güzel bir kız" mesajı ile ikinci kez kız babası olduğunu belirtti. Tolga Karel, doğum sonrası hastanede çocuklarının yeni doğan kardeşleriyle birlikte çektirdiği fotoğrafları da paylaştı.