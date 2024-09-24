Rabia Soytürk evleniyor!

Ekranların güzel oyuncularından 25 yaşındaki Rabia Soytürk, özel hayatında hareketli bir döneme girdi. Şimdilerde atv erkanlarında yayınlanan "Kör Nokta" dizisinde "Aslım" karakterine hayat veren Soytürk, bir süredir Mimar ve iç tasarım markası sahibi Samet Vuruşan ile birliktelik yaşıyordu. Ünlü çiftten güzel haber geldi. Soytürk, uzun zamandır hayalini kurduğu evlilik teklifini aldı. Soytürk, aşk yaşadığı Samet Vuruşan ile evlenme kararı aldı. Soytürk'e evlilik teklifinde bulunan Vuruşan, sevgilisinden "Evet" yanıtını aldı. Çiftin müjdeli haberini arkadaşları Sercan Yaşar, sosyal medya hesabından"O 'Evet' dedi" notuyla duyurdu. Çiftin, ne zaman evleneceği ise büyük merak konusu oldu.

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