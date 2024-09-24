Mahir ve Canfeza Asaf Bey Köşkü’nde

"Bir Gece Masalı"nın bugün yayınlanacak yeni bölüm konusu kısasa şöyle; Mahir ve Canfeza'nın gelişi Asaf Bey Köşkü'nde bir bomba etkisi yaratır. Mahir'i köşke asıl çağırma nedenlerini bir türlü söyleyemeyen Asaf ve Afet, Canfeza'nın kim olduğunu öğrenmeye ve onu göndermeye çalışırken Mahir ve Canfeza arasında derinleşen ve giderek sağlamlaşan bir bağ oluşmaya başlar. Onlar artık her şeyin ötesinde kader arkadaşıdır. İkisinin de duyguları yükselirken Canfeza'nın yaptığı bir hata onu Selim'le yüz yüze getirir.

DENGELER DEĞİŞECEK!

Yayına girdiği günden itibaren çok sevilen, geçtiğimiz hafta yayınlanan diziler arasında da Total ve ABC1 izleyici kitlelerinde en çok izlenen dizi olan Bir Gece Masalı'na yeni bir karakter dahil oldu. Cabir karakteri ile diziye dahil olan Cezmi Baskın, Sıla'nın dedesini canlandıracak. Haroğlu aşiretinin reisi Cabir Haroğlu'nun gelişinin tüm dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak konusu oldu.