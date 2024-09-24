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Kör Nokta’nın Aslım’ı Rabia Soytürk evleniyor! İşte gönlünü kaptırdığı kişi...

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiren Rabia Soytürk, gelin oluyor. Soytürk, sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi aldı.

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 07:04 Güncelleme Tarihi24 Eylül 2024, 07:04
Kör Nokta’nın Aslım’ı Rabia Soytürk evleniyor! İşte gönlünü kaptırdığı kişi... 1

Ekranların güzel oyuncularından 25 yaşındaki Rabia Soytürk, özel hayatında hareketli bir döneme girdi.

Kör Nokta’nın Aslım’ı Rabia Soytürk evleniyor! İşte gönlünü kaptırdığı kişi... 2

Şimdilerde atv erkanlarında yayınlanan "Kör Nokta" dizisinde "Aslım" karakterine hayat veren Soytürk, bir süredir Mimar ve iç tasarım markası sahibi Samet Vuruşan ile birliktelik yaşıyordu.

Kör Nokta’nın Aslım’ı Rabia Soytürk evleniyor! İşte gönlünü kaptırdığı kişi... 3

Ünlü çiftten güzel haber geldi. Soytürk, uzun zamandır hayalini kurduğu evlilik teklifini aldı. Soytürk, aşk yaşadığı Samet Vuruşan ile evlenme kararı aldı.

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