Kör Nokta’nın Aslım’ı Rabia Soytürk evleniyor! İşte gönlünü kaptırdığı kişi...

Ekranların güzel oyuncularından 25 yaşındaki Rabia Soytürk, özel hayatında hareketli bir döneme girdi.

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Şimdilerde atv erkanlarında yayınlanan "Kör Nokta" dizisinde "Aslım" karakterine hayat veren Soytürk, bir süredir Mimar ve iç tasarım markası sahibi Samet Vuruşan ile birliktelik yaşıyordu.