Kör Nokta’nın Aslım’ı Rabia Soytürk evleniyor! İşte gönlünü kaptırdığı kişi...

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanında özel hayatıyla da adından söz ettiren Rabia Soytürk, gelin oluyor. Soytürk, sevgilisi Samet Vuruşan'dan evlilik teklifi aldı.
Ekranların güzel oyuncularından 25 yaşındaki Rabia Soytürk, özel hayatında hareketli bir döneme girdi.
Şimdilerde atv erkanlarında yayınlanan "Kör Nokta" dizisinde "Aslım" karakterine hayat veren Soytürk, bir süredir Mimar ve iç tasarım markası sahibi Samet Vuruşan ile birliktelik yaşıyordu.
Ünlü çiftten güzel haber geldi. Soytürk, uzun zamandır hayalini kurduğu evlilik teklifini aldı. Soytürk, aşk yaşadığı Samet Vuruşan ile evlenme kararı aldı.