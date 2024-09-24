Burcu Kıratlı taksi beklediği sırada valelerle tartışmaya tutuştu

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de takdir toplayan Burcu Kıratlı, son dönemde sık sık magazin sayfalarında boy göstermeye başladı. Sinan Akçıl'la yaşadığı 2 evlilikle sık sık gündeme gelen güzel oyuncu Burcu Kıratlı, bu kez başka bir konu ile gündeme geldi. Başarılı oyuncu önceki gün ünlülerin uğrak semti Bebek'te objektiflere yansıdı. Kıratlı, kameraları güler yüzüyle karşılasa da biraz önce sokak ortasında valelerle kavga ettiğini saklamadı.

SESLER YÜKSELDİ!

Gazetecilerle sohbet eden oyuncu, ''Her şey yolunda... Arkadaşlarımızla yemek yedik. Taksi beklerken valelerle tartıştık. Evimize gidiyoruz'' dedi. Güzel oyuncu, taksinin gelmesiyle tartışma sebebini is açıklayamadı. Öte yandan iddiaya göre beraberindeki arkadaş grubuyla valelerle tartışan Kıratlı, seslerin yükselmesiyle milleti de camlara döktü. Fazla sürmeyen olay sonrası herkes evinin yolunu tuttu.