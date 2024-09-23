Sakiler konser maratonuna devam ediyor!

Ünlü grup Sakiler, Beylikdüzü Migros AVM'de konser verdi. Yaklaşık 8 bin kişiye şarkılarını söyledi. Konser maratonuna devam eden Sakiler, "Yaz yoğun geçti. Güzeldi. Stüdyo işlerimizi de hallettik. Az tatil de yapabildik. Yazın dijital işlere de yoğunlaştık. 15 şarkı hazırlıyoruz. Beşi bitti. Şarkılar cover olacak. Coverları yapmak için yapmıyoruz. Yenilik getirmek için yapıyoruz" dedi. Grup Miss Turkey güzeli İdil Bilgen'le ilgili soruya da yanıt vermeden geçemedi: Kazanmışsa saygı duymak gerekir.

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