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İzzet Yıldızhan'dan evlenen oğluna büyük jest!

Dün gece Oğlu Mustafa Yıldızhan’ı evlendiren İzzet Yıldızhan, düğün hediyesi olarak Audi marka araba aldı.

UFUK ÖZCAN UFUK ÖZCAN
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024
İzzet Yıldızhan’dan evlenen oğluna büyük jest!

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Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan'ın ailesine olan düşkünlüğünü bilmeyen yoktur. 9 çocuğu bulunan İzzet Yıldızhan, her bir çocuğu ile yakından ilgileniyor. İzzet Yıldızhan ise dün gece çok mutlu bir ana tanıklık etti. Büyük oğlu Mustafa Yıldızhan'ı evlendirdi. İzmir'de gerçekleşen düğüne 500 seçkin davetli katılırken sahneye ise Ebru Yaşar, Cengiz Kurtoğlu ve Cafer - Derya Nazlı Baş çifti çıktı. Düğünde tüm konuklar ile bizzat ilgilenen İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa Yıldızhan'a düğün hediyesi olarak son model Audi a6 marka otomobil hediye ederken, düğünde binlerce dolar ve yüzlerce gram altın takıldı. Ayrıca İzzet Yıldızhan, oğlu Mustafa Yıldızhan'ın Türkiye'de eğitimini tamamlamasının ardından İngiltere'ye göndermiş bir süre buradada eğitimini sürdürmüştü. Daha sonra İzmir'deki otellerinde çalışan Mustafa Yıldızhan'a babası İzzet Yıldızhan'dan Ankara'daki otelinin de başına getirerek ikinci bir düğün hediyesi vermiş oldu. Yıldızhan ailesini tebrik ediyor ve mutluluklar diliyorum…



MESIAD'DAN GENÇLERE BÜYÜK DESTEK
Bu yıl 6.sı düzenlenen Mesiad "Merter Moda" Moda Haftası önceki gün Fişekhane'de gerçekleşmişti. Ben de defileyi izleyenler arasındaydım. Etkinlikler kapsamında 15 üniversiteden 60 başvurunun değerlendirildiği Merter Moda Tasarımcılar Yarışması'nda genç tasarımcılara unutamayacakları ödüller veriyor Mesiad. Ve ayrıca kazanan yarışmacıların da yurt dışında eğitim almalarını sağlıyormuş. Türkiye'nin lokomotifi olan tekstil sektöründe böyle gençlere destek verilmesi beni çok gururlandırdı. Ayrıca bu işi hakkıyla yapan Mesiad Başkanı Gürbüz Oruç ve Genç Mesiad Başkanı Fatih Gündüzalp ev sahipliğinden dolayı da tebrik ediyorum. Böyle kusursuz bir defile uzun yıllar sonra ilk kez izledim.

İSPANYOL YILDIZ TÜRKİYE'DE
"La Casa de Papel 2" dizisinde canlandırdığı Berlin karakteriyle dünya çapında üne kavuşan İspanyol oyuncu Pedro Alonso O'choro, önceki gün gizli şekilde Türkiye'ye geldi. Boğaz'da bir otelde sevgilisi ile konaklayan Pedro Alonso, hem gezmek hem de bir iş görüşmesi yapmak için Türkiye'ye gelmiş. Duyduğuma göre bir yapım firması da yakın zamanda başlayacak projesi için Pedro Alonso ile görüşmüş fakat İspanyol oyuncu ile şimdilik anlaşamamışlar. Sevgilisi ile tarihi yerleri gezen Pedro Alonso, 3 gün daha İstanbul'da kalacakmış…



YILDIZLI ŞEF ARTHUR NİŞANTAŞI'NDA
Dünyanın en lezzetli mutfakları hangisi deseler Türk mutfağını ilk 3 içine koyarım. Bizim birçok lezzetimizi ismini değiştirip kendi mutfağına koyan ülkeler olsa da gastronomide markalaşmaya doğru ilerleyen bir mutfağımız olduğu kesin. Ve dünyaca ünlü şeflerin yolu da Türkiye'den geçiyor. Uzun yıllar Michelin Yıldızlı restoranlarda çalıştıktan sonra Fransa'da kendi konsept restoranlarını açan ünlü şef Arthur Vonderheyden, 26 Eylül Perşembe akşamı Must Nişantaşı mutfağını ele geçiriyormuş. Ünlü şef ilk kez "Messy Dinner" konseptiyle konuklarına Akdeniz Mutfağı'nın en özel lezzetlerinden oluşan unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşatacağını söylemek isterim. Ben de bu deneyimi yaşamak isteyen isimlerin başında geliyorum. Bence bu lezzet şölenini kaçırmayın derim…

PROJE YAĞMUR'U
Son dönemin gözde isimlerinden Yağmur Tanrısevsin, 1 ayda aldığı 5 proje teklifi ile dikkat çekti.
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, oyunculuktaki başarısıyla birlikte Milli Takımımımızın futbol elçisi olmuştu. Güzel oyuncu şimdilerde de proje üstüne proje çalışıyormuş. Duyduğuma göre 2 TV dizisi, 2 film ve 1 dijital proje olmak üzere birçok yerden teklif alan Yağmur Tanrısevsin şimdilerde proje okumalarını yapıyormuş. Yani anlayacağınız 2024'de oyuncular arasında yıldızı parlayan Yağmur Tanrısevsin diyebiliriz…

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