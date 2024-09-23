İzzet Yıldızhan’dan evlenen oğluna büyük jest!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan'ın ailesine olan düşkünlüğünü bilmeyen yoktur. 9 çocuğu bulunan İzzet Yıldızhan, her bir çocuğu ile yakından ilgileniyor. İzzet Yıldızhan ise dün gece çok mutlu bir ana tanıklık etti. Büyük oğlu Mustafa Yıldızhan'ı evlendirdi. İzmir'de gerçekleşen düğüne 500 seçkin davetli katılırken sahneye ise Ebru Yaşar, Cengiz Kurtoğlu ve Cafer - Derya Nazlı Baş çifti çıktı. Düğünde tüm konuklar ile bizzat ilgilenen İzzet Yıldızhan oğlu Mustafa Yıldızhan'a düğün hediyesi olarak son model Audi a6 marka otomobil hediye ederken, düğünde binlerce dolar ve yüzlerce gram altın takıldı. Ayrıca İzzet Yıldızhan, oğlu Mustafa Yıldızhan'ın Türkiye'de eğitimini tamamlamasının ardından İngiltere'ye göndermiş bir süre buradada eğitimini sürdürmüştü. Daha sonra İzmir'deki otellerinde çalışan Mustafa Yıldızhan'a babası İzzet Yıldızhan'dan Ankara'daki otelinin de başına getirerek ikinci bir düğün hediyesi vermiş oldu. Yıldızhan ailesini tebrik ediyor ve mutluluklar diliyorum…





MESIAD'DAN GENÇLERE BÜYÜK DESTEK

Bu yıl 6.sı düzenlenen Mesiad "Merter Moda" Moda Haftası önceki gün Fişekhane'de gerçekleşmişti. Ben de defileyi izleyenler arasındaydım. Etkinlikler kapsamında 15 üniversiteden 60 başvurunun değerlendirildiği Merter Moda Tasarımcılar Yarışması'nda genç tasarımcılara unutamayacakları ödüller veriyor Mesiad. Ve ayrıca kazanan yarışmacıların da yurt dışında eğitim almalarını sağlıyormuş. Türkiye'nin lokomotifi olan tekstil sektöründe böyle gençlere destek verilmesi beni çok gururlandırdı. Ayrıca bu işi hakkıyla yapan Mesiad Başkanı Gürbüz Oruç ve Genç Mesiad Başkanı Fatih Gündüzalp ev sahipliğinden dolayı da tebrik ediyorum. Böyle kusursuz bir defile uzun yıllar sonra ilk kez izledim.