Atiye üçüncü kez anne oluyor! Karnı burnunda sahne aldı

ATİYE, 7 yıl önce müzik yönetmeni ve prodüktör Erol Sebebci ile Almanya'da sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Özel hayatlarını gözlerden uzak bir şekilde sürdüren çiftten güzel haber geldi. İlk kızları Ferahfeza'yı 2019'da ikinci kızları Neva'yı ise 2023'te kucaklarına alan ikili, yeniden anne baba olmaya hazırlanıyor. Atiye, önceki gün karnı burnunda sahneye çıktı. Üçüncü kez hamile olan şarkıcı, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. Şarkıcı, bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu da açıkladı. Ünlü popçu, "İkinci bebeği daha geçen yıl dünyaya getirdim. Henüz 1 yaşında. Bir erkek çocuk da istiyorum. Dördüncü belki erkek olur" dedi. Mavi transparan bir elbise giyerek belirginleşen göbeğini saklamayan Atiye, "Hoş geldiniz. Hep beraber çok eğleneceğiz. Hazır mısınız?" dedikten sonra eğlencenin fitilini hareketli şarkılarıyla ateşledi.





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