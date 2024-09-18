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Tuba Ünsal Narin cinayetine ilişkin konuşurken duygu yüklü anlar yaşadı

Bir kız çocuğu annesi olan oyuncu Tuba Ünsal, Türkiye’nin gündemine oturan Narin cinayetine ilişkin konuşurken duygu yüklü anlar yaşadı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024
Tuba Ünsal Narin cinayetine ilişkin konuşurken duygu yüklü anlar yaşadı

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Tuba Ünsal, önceki gün Harbiye'de Edis'i dinledi. "Hintli milyarder Shirish Saraf ile aşk yaşadığı" ve "geçtiğimiz günlerde ayrıldığı" haberleri çıkan 42 yaşındaki güzel, "Beraber olduğum doğru değildi ki ayrılık haberleri doğru olsun. Bütün dürüstlüğümle söylüyorum hiç olmadı" yanıtını verdi. Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'le ilgili düşünceleri sorulan oyuncu, "Bu konuya hiç girmeyelim, genç bir kadını hep beraber kameralar önünde yermeyi siz nasıl buldunuz? Hiç etik değil. İnsanlar adına utandım, ayaklar altına alındı o kadın... Hiç yakıştıramadım" yanıtını verdi.

MERHAMET YORGUNLUĞU
Ünsal, Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde canice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran hakkında konuşurken kelimeler boğazına düğümlendi. Gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, "Bir kız çocuğu annesi olarak merhamet yorgunluğu içindeyim. Cani şekilde küçücük bir kız çocuğunun katledilmesi, oradaki herkesin susması... Küçük bir kız çocuğundan bahsediyoruz. Bütün detaylarıyla günlerdir izliyoruz, buna üzülüyoruz ve hâlâ bir şey bilmiyoruz. Çok ciddi ve çok ağır önlemler alınması gerekir" dedi.

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