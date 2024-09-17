Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! İtalya’da ’evet’ diyecekler...

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, birlikteliklerini resmileştirme kararı almıştı. Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere'nin Cambridge eyaletinde Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve "Evet" yanıtını almıştı.
Pınar Deniz
Nikâh hazırlıklarına başlayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'ya gitti. Bugün nikâh masasına oturacak olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Milano'da el ele poz verdi.
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım
Çiftin fotoğrafını ise Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım sosyal medya hesabından yayımladı.
Öte yandan güzel oyuncu Pınar Deniz, 1.5 aylık hamile... Çift, ilk kez anne ve baba olacak olmanın sevincini yaşıyor.