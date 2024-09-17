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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! İtalya'da 'evet' diyecekler...

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bugün İtalya’da nikah masasına oturacak. Hamile olan Deniz, Yıldırım’la mutluluğa bir ömür boyu “Evet” diyecek. İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 07:04 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 07:06
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! İtalya’da ’evet’ diyecekler...

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Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, birlikteliklerini resmileştirme kararı almıştı. Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere'nin Cambridge eyaletinde Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve "Evet" yanıtını almıştı.

Pınar DenizPınar Deniz

Nikâh hazırlıklarına başlayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'ya gitti. Bugün nikâh masasına oturacak olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Milano'da el ele poz verdi.

Pınar Deniz ve Kaan YıldırımPınar Deniz ve Kaan Yıldırım

Çiftin fotoğrafını ise Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım sosyal medya hesabından yayımladı.

Öte yandan güzel oyuncu Pınar Deniz, 1.5 aylık hamile... Çift, ilk kez anne ve baba olacak olmanın sevincini yaşıyor.

Pınar Deniz ve Kaan YıldırımPınar Deniz ve Kaan Yıldırım

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin "Hamile misiniz? Ne zaman evleneceksiniz?" sorularına da Deniz, "Hamile olsam size söyler miyim bir düşüneyim. Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz" yanıtını vermişti.

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