Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor! İtalya’da ’evet’ diyecekler...

Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin "Hamile misiniz? Ne zaman evleneceksiniz?" sorularına da Deniz, "Hamile olsam size söyler miyim bir düşüneyim. Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz" yanıtını vermişti.