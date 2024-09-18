Bebek’te görüntülenen Bade İşçil’den samimi açıklamalar

Bade İşçil, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Enrique Iglesias konseri için Dubai'ye giden oyuncu, "Güzel geçti. Dubai sıcaktı. Ona rağmen bisiklete bindim" dedi. Yazı genelde İstanbul'da geçiren İşçil, "İş görüşmeleri yaptım. Bazıları oldu bazıları olmadı. Bir Dubai jesti yaptım kendime..." diye konuştu. Koyu Fenerbahçeli olan İşçil, "Çocuk sanırım Galatasaraylı oldu. Kupa da alamayınca arkadaşlarından dolayı oldu sanırım. Evlat yani atsan atılmıyor satsan satılmıyor. Bu hafta sonu yakalarız inşallah. Ali Koç ve Mourinho artık bir şey yapsın. Çocuğumu geri istiyorum" diyerek, espri yaptı.

"ZEVKLERİMİZ FARKLI"

Miss Turkey 2024 Güzeli İdil Bilgen'in eleştirilmesine İşçil, "Güzellik nedir anlamıyorum? Beni güzelim diye eleştirirler, onu çirkin diye eleştiriler. Bu insanların isteği ne? Hepimizin zevkleri farklı... İnsanlar Instagram'a bakmaya alıştılar. Hep filtreli şeyler görüyorlar" ifadelerini kullandı. Sosyal medyası yüksek olan isimlerin dizilerde tercih edilmesine oyuncu, "Bende şaşırıyorum. Yapımcı düşünsün onu... Maddi getirisi iyi olmasına rağmen tercih etmediğim işler oldu" dedi.