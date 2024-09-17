Shakira sahnede tacize uğradı!

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Shakira yeni şarkısı "Soltera"yı seslendirirken, ön sıralardaki bazı izleyiciler sanatçının eteğinin altını görüntülemeye çalıştı. Bu durumu fark eden Shakira, önce dans etmeyi bırakıp eteğini tutarak izleyicileri uyardı.

Kısa bir aradan sonra performansına devam etmeye çalışsa da, rahatsız edici davranışların sürmesi üzerine sahneyi terk etti. Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok hayran Shakira'ya destek mesajları gönderirken, bazı kullanıcılar konser güvenliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

'TOLERANS GÖSTERİLMEYECEK'

Organizasyonu yapan şirketten yapılan açıklamada, "Sanatçılarımızın ve izleyicilerimizin güvenliği bizim için en önemli önceliktir. Bu tür davranışlara kesinlikle tolerans gösterilmeyecektir" denildi.