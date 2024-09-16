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Kıyafet aldı, altın yüzük çıktı! Hande Soral'ı şoke eden kargo paketi...

Ümlü oyuncu Hande Soral, internetten alışveriş yaptı. Paketin içinden altın yüzük çıktı. Yüzüğün sahibini bulmak için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 07:00 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 07:00
Kıyafet aldı, altın yüzük çıktı! Hande Soral’ı şoke eden kargo paketi...

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Ünlü oyuncu Hande Soral, geçtiğimiz günlerde internet üzerinden alışveriş yaptı. Ünlü bir firmanın internet sitesinden kıyafet aldı. Paketler eve geldiğinde şoka uğradı.

Hande SoralHande Soral

Çünkü açtığı bir paketin içinden altın yüzük çıktı. Ünlü oyuncu yüzüğün sahibini bulmak için hemen düğmeye bastı. Sosyal medya platformu X'deki hesabından bir mesaj yayınladı:

Hande SoralHande Soral

Online sipariş paketinin içinden altın bir yüzük çıktı. Yüzüğün paketlemede çalışan birinin olabileceğini düşünüyorum. Kaybeden kişiye ulaşırız belki diye umut ediyorum. Hande Soral, haksız yere yüzüğü sahiplenmek isteyenlere karşı da tedbiri elinden bırakmadı. Soral, mesajının altına "Yüzüğün detayını yazan kişiyle iletişime geçeceğiz" diye yazdı.

Hande SoralHande Soral

Bu mesajdan sonra Soral'a çok sayıda övgü mesajları yağdı. Hayranları ünlü oyuncu için şu ifadeyi kullandı. İyilik meleği... Yüzü gibi kalbi de güzel...

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