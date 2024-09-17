Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, İtalya’da nikah masasına oturacak

Yaklaşık bir buçuk yıldır aşk yaşayan oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, birlikteliklerini resmileştirme kararı almıştı. Kaan Yıldırım, geçtiğimiz yıl İngiltere'nin Cambridge eyaletinde Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmiş ve "Evet" yanıtını almıştı. Nikâh hazırlıklarına başlayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'ya gitti. Bugün nikâh masasına oturacak olan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, Milano'da el ele poz verdi. Çiftin fotoğrafını ise Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım sosyal medya hesabından yayımladı.

Öte yandan güzel oyuncu Pınar Deniz, 1.5 aylık hamile... Çift, ilk kez anne ve baba olacak olmanın sevincini yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin "Hamile misiniz? Ne zaman evleneceksiniz?" sorularına da Deniz, "Hamile olsam size söyler miyim bir düşüneyim. Kıpkırmızı oldum. Hiçbir şey söylemek istemiyorum ama evet evleniyoruz. Çok da mutluyuz" yanıtını vermişti.