Ben Affleck ile Jennifer Lopez arasında yüksek gerilim!

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, ayrılığın ardından önceki gün bir araya geldi. İkili, Kaliforniya'daki Beverly Hills Hotel'de çocuklarıyla birlikte brunch yaparken görüntülendi. Aile günü, Affleck'in eski eşi Jennifer Garner'ın çocuklarını almasıyla sona erdi. Affleck ve Lopez çocuklarının yanında sakin kalmaya çalışsa da çok gergin oldukları her hallerinden belli oluyordu. Ben'in, Jennifer'a doğru eğilerek bağırdığı anlar kameralara yansıdı.

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İkili bir noktada, binanın dışına park etmiş bir arabanın içinde şiddetli bir konuşma yaparken de fotoğraflandı. Bu anlarda Affleck'in siniri yüzüne yansırken, JLo ise gözyaşlarını siliyormuş gibi görünüyordu.