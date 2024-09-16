Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Sette başlayan aşkları evliliğe giden ve 8 yıl önce dünya evine giren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan mutlu haber geldi. Çift bir süre önce bebek bekledikleri müjdesini verdi.

Neslihan Atagül'ün 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Herkes bebeğin cinsiyetini merak etti. İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı sınır ötesinden geldi. Güzel oyuncu Neslihan Atagül, önceki gün İtalya'nın Canale 5 kanalındaki 'Verissimo' programına konuk oldu.

Türkiye'de olduğu kadar dünyanın birçok ülkesinde de geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı oyuncu, çok merak edilen bebeğinin cinsiyetini ilk kez bu programda açıkladı. Erkek bebek beklediğini duyurdu. "Oğlunuza katmak istediğin şey ne olur?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Kendi olabilmeyi, ülkesini sevmeyi ve dünyadaki tüm medeniyetleri keşfedebilme heyecanını.