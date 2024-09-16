Kıyafet aldı, altın yüzük çıktı! Hande Soral’ı şoke eden kargo paketi...

Ünlü oyuncu Hande Soral, geçtiğimiz günlerde internet üzerinden alışveriş yaptı. Ünlü bir firmanın internet sitesinden kıyafet aldı. Paketler eve geldiğinde şoka uğradı. Çünkü açtığı bir paketin içinden altın yüzük çıktı. Ünlü oyuncu yüzüğün sahibini bulmak için hemen düğmeye bastı. Sosyal medya platformu X'deki hesabından bir mesaj yayınladı:

Online sipariş paketinin içinden altın bir yüzük çıktı. Yüzüğün paketlemede çalışan birinin olabileceğini düşünüyorum. Kaybeden kişiye ulaşırız belki diye umut ediyorum. Hande Soral, haksız yere yüzüğü sahiplenmek isteyenlere karşı da tedbiri elinden bırakmadı. Soral, mesajının altına "Yüzüğün detayını yazan kişiyle iletişime geçeceğiz" diye yazdı.

Bu mesajdan sonra Soral'a çok sayıda övgü mesajları yağdı. Hayranları ünlü oyuncu için şu ifadeyi kullandı. İyilik meleği... Yüzü gibi kalbi de güzel...