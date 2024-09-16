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Afife yeniden sahnelerde!

Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Afife Jale'nin unutulmaz yaşam hikayesi bu sezon sahnelerde yeniden hayat buldu. Proje tasarımını Serdar Biliş ve Demet Evgar'ın beraber yaptığı 'Afife' oyunu 14 Eylül Cumartesi akşamı Zorlu Psm'de sanatseverlerle buluştu.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 16 Eylül 2024
Afife yeniden sahnelerde!

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Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Afife Jale'nin unutulmaz yaşam hikayesi bu sezon sahnelerde yeniden hayat buldu. Proje tasarımını Serdar Biliş ve Demet Evgar'ın beraber yaptığı 'Afife' oyunu 14 Eylül Cumartesi akşamı Zorlu Psm'de sanatseverlerle buluştu. Haldun Dormen, Cem Yılmaz, Serkan Keskin, Hatice Aslan, Hande Ataizi, Ayşegül Aldinç, Enis Arıkan, Nilperi Şahinkaya, Uraz Kaygılaroğlu, Selin Şekerci, Bige Önal, Alina Boz, Selen Öztürk, Ecem Özkaya, Hasibe Eren, Elit Andaç Çam, Koray Candemir, Yağızcan Konyalı, Buse Arslan gibi birçok ünlü ismin katıldığı prömiyerin sonunda ekip dakikalarca ayakta alkışlandı.

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