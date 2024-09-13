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Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç ilk kez el ele görüntülendi

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç ilk kez el ele görüntülendi. Sabancı sessiz kalırken Bilgiç de “Her şey yolunda gidiyor” dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 13 Eylül 2024
Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç ilk kez el ele görüntülendi

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Başarısı ve güzelliğiyle gündemden düşmeyen Esra Bilgiç, gönlünü Faruk Sabancı'ya kaptırdı. Bir süredir ilişki yaşadıkları konuşulan çift önceki gün yakayı ele verdi. Gözlerden uzak ilişki yaşayan güzel oyuncu Esra Bilgiç ve Sabancıların DJ üyesi Faruk Sabancı önceki akşam Ulus'taki bir mekanda yemek yedi. Mekandan el ele çıkan çift, kameraları görünce bir hayli şaşırdı ve hızla araca bindi.

"DAHA ÇOK ERKEN"
Muhabirlerin ısrarı üzerine aracın camını açan Bilgiç, "Her şey yolunda, çok teşekkür ediyoruz. Bunlar için çok erken, daha müsait vakitte konuşuruz" ifadelerini kullanırken şoför koltuğundaki Sabancı sessiz kalmayı tercih etti. Öte yandan Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı, ilk kez geçtiğimiz ay birlikte Çengelköy'deki bir mekândan çıkarken görüntülenmişti.

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