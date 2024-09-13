Eylül Tumbar ile birlikte olan Enes Koçak evlilik sorularını yanıtladı!

Oyuncu Enes Koçak, önceki gün Bebek'teydi. Uzun süredir Eylül Tumbar ile ciddi bir ilişki yaşayan Koçak, ilişkileri hakkında şunları söyledi: "Yoğun tempomuza rağmen, vakit buldukça birlikte zaman geçirmeye çalışıyoruz. Aynı sektörde olmamız da birbirimizi daha iyi anlamamızı sağlıyor."



"Tebrik ediyorum" Sudoku'da dünya 18'incisi olan sevgilisi Eylül Tumbar'ı kutlamayı ihmal etmeyen Koçak, "Sudoku bende hiç yok ama her gün onu tebrik ediyorum" diyerek gülümsedi. "Evlilik var mı?" sorusuna ise Koçak "Henüz erken böyle planımız yok" dedi.

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