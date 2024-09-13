atv’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman sete çıktı! Yeni sezondan ilk kare geldi

Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın çekimlerine Bozdağ Film Platoları'nda başlandı. Yapımcı Mehmet Bozdağ'ın sosyal medya hesapları üzerinden "Heyecanlı bekleyiş sona eriyor. 6. Sezon çekimlerimize başladık. Tüm oyuncularımız ve ekibimiz için hayırlı uğurlu olsun." notuyla paylaşılan klaket fotoğrafı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

KADRO GENİŞLEDİ!

Yapımını Bozdağ Film'in üstlendiği, senaryosunu Ayça Mutlugil, Fatma Nur Güldalı, Mahmut Bora Erdem, Mehmet Arı ve Özden İnal'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın yaptığı 'Kuruluş Osman'ın başrolünü Burak Özçivit üstlenirken, dizinin kadrosuna sürpriz isimler de dahil oldu.