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Ünlü şarkıcı Ece Seçkin bebeğini kaybetmişti: Yaşadığı acıyı gazetecilere anlattı

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 2 aylık hamileydi. Ancak ne yazık ki bebeğini kaybetti. Acısını içine atıp sahneye çıktı ve şarkılarını söyledi. “Şükrederek hayata tutunuyorum” dedi.

Doğan Savaş Doğan Savaş
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 01 Eylül 2024
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin bebeğini kaybetmişti: Yaşadığı acıyı gazetecilere anlattı

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Şarkıcı Ece Seçkin, önceki gece Bayrampaşa'da sahne aldı. Binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkılarıyla herkesi coşturdu. Ama kendisinin içi hüzün doluydu. Çünkü bebeğini kaybetmişti.

Ece Seçkin, sahne öncesinde yaşadığı acıyı gazetecilere anlattı: Hayatımın en kötü yazını geçirdim diyebilirim. Hayatta olmak ve sevdiklerime tutunmak çok güzel. Şükrederek hayata tutunmaya devam ediyorum. Allah'ın dediği olur. Hayatta her şeyin bir sebebi var. Allah'ın daima bizler için planları var. Ben, eşim Çağrı ve ailelerimiz çok ama çok üzüldük. Toparlamaya çalışıyoruz, gelecek ile ilgili planlarımız da Allah'ın takdiriyle olacaktır. Ece Seçkin, yaşadığı zor günleri anlatırken konuşmakta zorlandı. Zaman zaman da gözyaşlarına hakim olamadı. Bu arada Ece Seçkin pilot Çağrı Terlemez ile Eylül 2021'de muhteşem bir düğünle dünya evine girmişti.

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