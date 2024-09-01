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Hazal Kaya çocuklarıyla birlikte denizde keyif yaptı!

Yaz sezonunu Çeşme'de çocuklarıyla birlikte geçiren ve genelde Çiftlikköy taraflarındaki plajları tercih eden Hazal Kaya, Alaçatı'da keşfettiği bir mekanda deniz keyfi yaptı.

Ercan Akgün Ercan Akgün
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 01 Eylül 2024
Hazal Kaya çocuklarıyla birlikte denizde keyif yaptı!

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Yaz sezonunu Çeşme'de çocuklarıyla birlikte geçiren ve genelde Çiftlikköy taraflarındaki plajları tercih eden Hazal Kaya, Alaçatı'da keşfettiği bir mekanda deniz keyfi yaptı.

Oğlu Fikret Ali ve kızı Leyla Süreyya ile bir beachte görüntülenen güzel oyuncunun eşi Ali Atay'ın da orada olduğu ancak gün boyunca mekanın içinde kalıp suya girmediği görüldü. Çocuklarıyla oldukça neşeli anlar geçiren Kaya, bakıcılarının da yardımıyla hem kızıyla hem de oğluyla ilgilenip renkli görüntüler sergiledi. Özellikle minik kızı Leyla Süreyya ile oynarken sık sık kahkahalar attığı anlar, görenlere "Maşallah" dedirtti.

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