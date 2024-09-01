30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılında ünlü isimler sahneye çıktı!

Ziynet Sali, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Antalya'da muhteşem bir konserle kutladı. Sali, kendisi için özel olarak tasarlanan kıyafetiyle sahneye çıktı ve Atatürk'ün en sevdiği şarkıları seslendirdi. Sali, performansı sırasında "Her sahne güzeldir, ancak milli bayramlarda sahnede olmak ve bize değer katan zaferler için şarkı söylemek bambaşka bir duygu" dedi.

ALTUĞ'UN ZAFER GÖMLEĞİ!

Emre Altuğ, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Tekirdağ- Ergene'de sevenleriyle buluştu. Altuğ, Zafer Bayramı'na özel hazırlattığı sırtında Ay-Yıldız işlemeli, kolunda Mustafa Kemal Atatürk imzalı gömleğiyle geceye damga vurdu.



SİMGE: ANTALYA CUMHURİYET MEYDANI

Ünlü popçu, Antalya'da konser verdi. Meydanı dolduranlara bayram coşkusu yaşattı.

40 BİN KİŞİYLE MEMLEKETİM!

Türk pop müziğinin başarılı ismi Bengü, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Bolu'da sahne aldı. Kırmızı tulumuyla bayram ruhunu yaşatan Bengü, şarkıları ve enerjisiyle coşkuyu zirveye çıkardı. Gecenin finalinde 'Memleketim' şarkısını söyleyen Bengü'ye alanı dolduran 40 bin kişi hep bir ağızdan eşlik etti.



Zeynep Bastık, şarkıları ve sahne performansıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılını sahnede kutladı. Ellerinde bayraklarla sanatçıyı izlemeye giden hayranları unutulmaz ve duygu dolu anlar yaşadı. Zeynep Bastık, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bu ülkeye hizmet etmiş olan tarihimizin kahramanlarını sevgiyle anıyoruz" sözleriyle Zafer Bayramı'nı kutladı.



MUHTEŞEM KUTLAMA

Selda Bağcan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. Yıldönümünü Bodrum Antik Tiyatro'da kutladı. KerkiSolfej Organizasyonu'nun etkinlğinde sahneye çıkan Bağcan şunu söyledi: 30 Ağustos Zafer'ini bizlere armağan eden başta büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kahraman ordumuzu, bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve özlemle anıyorum.



PASTALI KONSER

Türk Pop Müziği'nin ikon ismi Mabel Matiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Beşiktaş'ta binlerce İstanbullu ile buluştu. Matiz, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını sevgiyle anıyoruz. Bu güzel güne yakışır coşkulu bir akşam geçireceğiz birlikte" diyerek bu özel günü anlamlı kıldı.

SAHNEDE DOĞUM GÜNÜ

Bu arada 31 Ağustos doğumlu olan Mabel Matiz'e hayranları bir sürpriz daha yaptı. 'İyi ki Doğdun' tezahüratları ve pankartlarıyla sanatçıyı karşıladı. Zafer coşkusuyla birlikte doğum gününü de kutlayan popçu, büyük mutluluk yaşadı.



BAYRAĞI BIRAKMADI

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü, ünlü sanatçı Buray'ın konseriyle büyük bir coşkuyla kutlandı. Buray, elinde Türk bayrağıyla "Memleketim" şarkısını binlerce kişiyle hep bir ağızdan seslendirdi. Buray, "Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda destan yazan tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum" dedi.



90 BİN KİŞİ İZLEDİ!

Pop müziğin en sevilen isimlerinden Kurtuluş Kuş & Burak Bulut, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara Kahramankazan'da sahne aldı. Büyük coşkunun yaşandığı konseri tam 90 bin kişi izledi. Kurtuluş ve Burak, "Sahnede şarkıların büyüsüne kapılıp bir an bile yerimizde durmadık ama karşımızda 90 bin kişiyi görünce heyecandan içimiz tir tir titredi!" şeklinde konuştu.



KÜTAHYA'DA BÜYÜLEDİ

Türkiye'nin güçlü seslerinden Melek Mosso, Kütahya Cumhuriyet Meydanı'nda unutulmaz bir geceye imza attı. 70 bin kişilik coşkulu bir kalabalık, Mosso'nun sahnedeki enerjisi ve büyüleyici performansıyla adeta müziğin ve coşkunun doruklarına ulaştı.