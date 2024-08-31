Vazgeçemeyenlerin masalı!

"Bir Gece Masalı"nın, seyirciye izlemeyi özlediği masalımsı aşkı yeniden televizyona taşıyacağını söyleyen Su Burcu Yazgı Coşkun, daha fazlasını ise şöyle aktardı; "Dizide kader ve yazgı vurgusu ön planda, gerçekten modern bir masal havası var ve bu masalsı doku bence izleyiciyi kendine çekecek. Aksiyon dolu ve tansiyonu yüksek sahneler de bulunuyor. Kısacası, seyirci birçok farklı duygunun harmanlandığı bir yapımla karşılaşacak. Büyük çatışmaların ve zorluklara rağmen vazgeçmeyenlerin masalı Bir Gece Masalı..."

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