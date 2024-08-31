Tolga Arman ile aşk yaşayan Demet Şener’den evlilik açıklaması

Geçtiğimiz gün bir etkinlikte boy gösteren Demet Şener, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Tolga Arman'la olan ilişkisi hakkında konuştu. "Bir daha nikah masasına oturur musunuz?" sorusuna da yanıt veren iki çocuk annesi Şener, şu ifadeleri kullandı: "Şu an öyle düşüncemiz ve ihtiyacımız yok. Ayrı evlerimiz var. Çocuklarımızın düzenini bozmak istemiyoruz. Çocukların kendi evleri olduğunda Tolga ile beraber aynı eve geçebiliriz. Şu an sevgimizin tadını çıkarıyoruz."

"HÜZÜNLÜ GÜNLER BAŞLIYOR"

Yazla ilgili konuşan Şener, "Çok hareketli geçti. İrem'in üniversite hazırlığı, Ömer'in Madrid'den gelmesi... Küçük tatil yapabildik ve sonrasında Ömer milli takıma gitti. Şimdi Ömer'i Madrid'e uğurladım. Eylül 12'sinde kızımı İngiltere'ye yerleştireceğim. Sonra benim için hüzünlü günler başlıyor" diye konuştu.