Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu ve kendisi gibi oyuncu olan yakın dostları Burak Dakak ve Leyla Tanlar, önceki gün İstinye'deydi. Uzun süredir birlikte olan ve ne zaman evlenecekleri merak konusu olan Burak Dakak ve Leyla Tanlar, "Düğün için acelemiz yok. Ne zaman istersek o zaman evleneceğiz. Şu an buradan bile nikah masasına gidebiliriz. Çok mutluyuz" dedi.

"BENİ İLGİLENDİRMİYOR!"

Mert Yazıcıoğlu ise eski sevgilisi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir hakkındaki soruları yorumsuz bıraktı. Yazıcıoğlu, "Ben böyle çok mutluyum. Beni ilgilendiren bir durum yok. Çok eskide kaldı benim için'' şeklinde cevap verdi.