Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Eylül ayında evleniyor! Bebek iddiaları ortalık karıştırdı

Ünlü oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, yaklaşık 2 yıl önce romantik şarkıların bağıra çağıra söylendiği Melike Şahin konserinde el ele görüntülenip aşklarını gün yüzüne çıkardı. O günden beri aşklarını kendi hallerinde tatlı tatlı yaşamaya devam eden çiftten Yıldırım, 6 Ağustos'ta İngiltere'de Deniz'e evlilik teklifi yaptı.

'ERTELENDİ' DEDİRTTİLER

Deniz'in verdiği röportajda "Biz öyle insanlar değiliz, neden tarih konuşalım? Şu an akışında yaşıyoruz Kaan'la" demesi "nikah ertelendi" yorumlarını beraberinde getirdi. Ancak bebek isteyen Pınar Deniz'in anne olmaya karar verdiği gün nikah masasına oturacağı öğrenildi. Dün de çiftle ilgili müjdeli haber geldi. İkilinin eylül ortasında evlenmeyi planladığı ortaya çıktı.

BEBEK Mİ GELİYOR?

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ilişkisinin belirleyicisi olarak bebek görülüyordu. Deniz'in yaptığı bir paylaşım, hamile olduğu söylentilerini beraberinde getirmişti.