Demet Özdemir ve Hülya Avşar korta çıkıyor!

Geçtiğimiz günlerde tenis kıyafetlerine benzer bir kıyafet ile objektiflere yansıyan Demet Özdemir, "Sizi kortlarda görecek miyiz?" sorusuna "Hayır, tenis oynayanlara gerçekten saygı duyuyorum ama o topun bana geliş süresini ben bekleyebileceğimi düşünmüyorum. Hülya Avşar ile karşılıklı oynarım ama yenilmeyi göze alırım yani" diyerek Avşar'ı düelloya davet etmişti.

DAVET ETTİ!

Hülya Avşar, Demet Özdemir'in meydan okumasına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Demet Özdemir'e seslenen Hülya Avşar; "O zaman 2 Ekim'de Bodrum'da yapılacak olan Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası'na bekliyorum seni Demetciğim. Çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı. Özdemir, henüz Hülya Avşar'a bir cevap vermedi.