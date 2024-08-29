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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli Saba Tümer'e konuk oldu: Yapışık yaşıyoruz

Yasemin Şefkatli ile eşi İdo Tatlıses konuk oldukları programında samimi açıklamalarda bulundu. Şefkatli, eşini işaret ederek “Birbirimize çok yapışık yaşıyoruz'' dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli Saba Tümer’e konuk oldu: Yapışık yaşıyoruz

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İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna'dan olan oğlu İdo Tatlıses ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Şefkatli, 22 Ocak 2024'te iki oğullarına kavuştu. Ünlü çift, ikizlerden birine İbrahim Ayel diğerine ise Sinan Emir adını verdi. Şimdilerde anne-baba olmanın keyfini yaşayan Tatlıses çifti, Saba Tümer'in programına konuk oldu. Tatlıses, eşinin yanından ayrılamadığını, "Yasemin'e çok alıştım. Hep yan yana olalım istiyorum" sözleriyle ifade etti.


"KISKANÇLIK YOK"
Yasemin Şefkatli ise "İnsanlar kıskançlık gibi algılıyor ama hiç öyle değil, biz birbirimize çok yapışık yaşıyoruz" dedi. Tatlıses "Bizim aramızda öyle kıskançlık, 'Şuraya gidemezsin', 'Buraya gidemezsin' yoktur. Biz sadece birbirimize çok bağlı yaşadığımız için bazı şeyleri yapıyoruz veya yapmıyoruz" diyerek aralarındaki bağı anlattı.

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