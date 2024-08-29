Haluk Bilginer ve Angelina Jolie’nin filmi ’Maria’ Venedik Film Festivali’nde! Hande Erçel, Özge Özacar, Burcu Özberk ve dahası!

Venedik Film Festivali, 81. yılına özel etkinliklerle göz dolduruyor. Festivalde, Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'nin başrollerini paylaştığı "Maria" filmi ile Brad Pitt'in yeni yapımı "Wolfs" gibi iddialı projeler yer alacak. Türk oyuncular festivalde önemli bir temsilci rolü üstlenecek. Hande Erçel, marka elçisi olduğu İtalyan takı markasıyla festivalde dikkat çekecek.



GÜZELLER KIRMIZI HALIDA!

Ayrıca Özge Özacar da, ünlü İtalyan markası için Venedik'e gidiyor. Ekranlara dönüş hazırlığı yapan Burcu Özberk ise festivalin kırmızı halısında boy gösterecek. Venedik Film Festivali, Türk oyuncuların uluslararası alanda tanınırlığını artırıyor. Festival, sinemaseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı vaat ediyor.